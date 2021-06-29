Дело Шеремета — суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарьhttps://racurs.ua/n156761-delo-sheremeta-sud-prodlil-mery-presecheniya-kuzmenko-i-dugar.htmlРакурс
Меры пресечения Яне Дугарь и Юлии Кузьменко — обвиняемым в причастности к совершенному в июле 2016 года в Киеве убийства журналиста Павла Шеремета, продлили еще на два месяца.
Соответствующее решение сегодня, 29 июня, принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает агентство «Укринформ».
Таким образом, Кузьменко продолжит находиться под домашним арестом, а Дугарь — под личным обязательствам.
Следующее заседание по суда по этому делу запланировано на 11.00 27 июля.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. В декабре 2019 года в МВД сообщили о задержании подозреваемых в причастности к совершению этого преступления;
- ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко;
- военного медика Яны Дугарь;
- детского кардиохирурга Юлии Кузьменко.
С тех пор срок действия примененных к ним мер пресечения постоянно продлевался, но сами меры со временем были несколько смягчены. Так, в конце апреля 2021 мера пресечения Антоненко была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.