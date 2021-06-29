Яна Дугарь и Юлия Кузьменко, фото: ICTV

https://racurs.ua/n156761-delo-sheremeta-sud-prodlil-mery-presecheniya-kuzmenko-i-dugar.html

Ракурс

Меры пресечения Яне Дугарь и Юлии Кузьменко — обвиняемым в причастности к совершенному в июле 2016 года в Киеве убийства журналиста Павла Шеремета, продлили еще на два месяца.

Соответствующее решение сегодня, 29 июня, принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает агентство «Укринформ».

Таким образом, Кузьменко продолжит находиться под домашним арестом, а Дугарь — под личным обязательствам.

Следующее заседание по суда по этому делу запланировано на 11.00 27 июля.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. В декабре 2019 года в МВД сообщили о задержании подозреваемых в причастности к совершению этого преступления;

ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко;

военного медика Яны Дугарь;

детского кардиохирурга Юлии Кузьменко.

С тех пор срок действия примененных к ним мер пресечения постоянно продлевался, но сами меры со временем были несколько смягчены. Так, в конце апреля 2021 мера пресечения Антоненко была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.