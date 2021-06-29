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Ракурс
Яна Дугарь и Юлия Кузьменко, фото: ICTV

Дело Шеремета — суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь

29 июн 2021, 21:00
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Меры пресечения Яне Дугарь и Юлии Кузьменко — обвиняемым в причастности к совершенному в июле 2016 года в Киеве убийства журналиста Павла Шеремета, продлили еще на два месяца.

Соответствующее решение сегодня, 29 июня, принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает агентство «Укринформ».

Таким образом, Кузьменко продолжит находиться под домашним арестом, а Дугарь — под личным обязательствам.

Следующее заседание по суда по этому делу запланировано на 11.00 27 июля.


Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. В декабре 2019 года в МВД сообщили о задержании подозреваемых в причастности к совершению этого преступления;

  • ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко;
  • военного медика Яны Дугарь;
  • детского кардиохирурга Юлии Кузьменко.

С тех пор срок действия примененных к ним мер пресечения постоянно продлевался, но сами меры со временем были несколько смягчены. Так, в конце апреля 2021 мера пресечения Антоненко была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.


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