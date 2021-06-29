Повышение пенсий пострадавшим от аварии на ЧАЭС поддержала Рада

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, фото: «Известия»

https://racurs.ua/n156760-povyshenie-pensiy-postradavshim-ot-avarii-na-chaes-podderjala-rada.html

Ракурс

Верховная Рада во время своего внеочередного заседания сегодня, 29 июня, приняла законопроект № 4555, который предусматривает повышение пенсий пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной станции.

Соответствующие изменения касаются:

лиц из перечня участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой;

лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью;

лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

Для таких лиц, по их заявлению, при исчислении пенсии по инвалидности заработная плата будет исчисляться исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

В Минсоцполитики при рассмотрении этого законопроекта в Раде в первом чтении в конце апреля отмечали, что он приведет к росту с 1 января 2022 года пенсий почти 40 тыс. пенсионеров на в среднем следующие показатели:

более 16 тыс. грн — для лиц I группы инвалидности;

почти 13 тыс. грн — для лиц II группы инвалидности;

почти 9 тыс. грн — для лиц III группы инвалидности.

Напомним, Верховная Рада сегодня также поддержала законопроекты, которые нормируют основы национального сопротивления и предусматривают увеличение численности ВСУ.