Підвищення пенсій постраждалим від аварії на ЧАЕС підтримала Рада

Підвищення пенсій постраждалим від аварії на ЧАЕС підтримала Радаhttps://racurs.ua/ua/n156760-pidvyschennya-pensiy-postrajdalym-vid-avariyi-na-chaes-pidtrymala-rada.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого позачергового засідання сьогодні, 29 червня, ухвалила законопроект № 4555, який передбачає підвищення пенсій постраждалим в результаті аварії на Чорнобильській атомній станції.
Відповідні зміни стосуються:
- осіб з переліку учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;
- осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю;
- осіб, які отримують пенсію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Для таких осіб, за їхньою заявою, при обчисленні пенсії по інвалідності заробітна плата обчислюватиметься виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
У Мінсоцполітики під час розгляду цього законопроекту в Раді у першому читанні наприкінці квітня зазначали, що він призведе до зростання з 1 січня 2022 року пенсій у майже 40 тис. пенсіонерів на, в середньому, такі показники:
- понад 16 тис. грн — для осіб I групи інвалідності;
- майже 13 тис. грн — для осіб II групи інвалідності;
- майже 9 тис. грн — для осіб III групи інвалідності;
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також підтримала законопроекти, які унормовують засади національного спротиву та передбачають збільшення чисельності ЗСУ.