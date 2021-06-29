Яна Дугарь та Юлія Кузьменко, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n156761-sprava-sheremeta-sud-prodovjyv-zapobijni-zahody-kuzmenko-i-dugar.html

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Запобіжні заходи для Яни Дугарь та Юлії Кузьменко — обвинувачуваних у причетності до скоєного в липні 2016 році в Києві убивства журналіста Павла Шеремета, продовжили ще на два місяці.

Відповідне рішення сьогодні, 29 червня, ухвалив Шевченківській райсуд Києва, повідомляє агентство «Укрінформ».

Таким чином, Кузьменко продовжить перебувати під домашнім арештом, а Дугарь — під особистим зобов’язанням.

Наступне засідання у суду у цій справі заплановане на 11.00 27 липня.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував. У грудні 2019 року у МВС повідомили про затримання підозрюваних у причетності до скоєння цього злочину:

ветерана війни на Донбасі Андрія Антоненка;

військового медика Яни Дугарь;

дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко.

З того часу термін дії застосованих до них запобіжних заходів постійно продовжувався, проте самі заходи з часом дещо пом’якшили. Так, наприкінці квітня 2021 року запобіжний захід Антоненку було змінено із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Джерело: «Укрінформ»