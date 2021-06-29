Справа Шеремета — суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко і Дугарьhttps://racurs.ua/ua/n156761-sprava-sheremeta-sud-prodovjyv-zapobijni-zahody-kuzmenko-i-dugar.htmlРакурс
Запобіжні заходи для Яни Дугарь та Юлії Кузьменко — обвинувачуваних у причетності до скоєного в липні 2016 році в Києві убивства журналіста Павла Шеремета, продовжили ще на два місяці.
Відповідне рішення сьогодні, 29 червня, ухвалив Шевченківській райсуд Києва, повідомляє агентство «Укрінформ».
Таким чином, Кузьменко продовжить перебувати під домашнім арештом, а Дугарь — під особистим зобов’язанням.
Наступне засідання у суду у цій справі заплановане на 11.00 27 липня.
Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував. У грудні 2019 року у МВС повідомили про затримання підозрюваних у причетності до скоєння цього злочину:
- ветерана війни на Донбасі Андрія Антоненка;
- військового медика Яни Дугарь;
- дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко.
З того часу термін дії застосованих до них запобіжних заходів постійно продовжувався, проте самі заходи з часом дещо пом’якшили. Так, наприкінці квітня 2021 року запобіжний захід Антоненку було змінено із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Джерело: «Укрінформ»