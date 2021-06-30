Нацбанк остался без департамента лицензирования — причины коллективной отставки

https://racurs.ua/n156803-nacbank-ostalsya-bez-departamenta-licenzirovaniya-prichiny-kollektivnoy-otstavki.html

Ракурс

В Национальном банке Украины увольняется в полном составе одно из важнейших подразделений —Департамент лицензирования.

Все его менеджеры написали руководству НБУ заявления об увольнении.

Уходят директор департамента Александр Бевз, его заместитель Екатерина Жебанова, несколько начальников управлений этого департамента.

Бевз на своей страничке в Фейсбук объяснил, что причиной такого решения стала централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений.

«Отставники» стремились к прозрачному принятию и оформлению решений, независимой работе коллегиальных органов регулятора, невмешательству в надзорные процессы.

Поскольку НБУ, по их мнению, сейчас отошел от этих стандартов, то существует опасность «отката реформ в банковской сфере и регулирования небанковского сектора».

Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет, — заявил Бевз.

Это не первая резонансная новость о внутренних разборках в НБУ после отставки Якова Смолия с должности главы правления Нацбанка. В марте 2021 года первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила о цензуре в регуляторе. Ей запретили публиковать оригинал интервью для издания «Новое время».

В октябре 2020 года Совет Нацбанка объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и другому заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу. Их обвинили в нарушении распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ.