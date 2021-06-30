Нацбанк залишився без департаменту ліцензування — причини колективної відставки

https://racurs.ua/ua/n156803-nacbank-zalyshyvsya-bez-departamentu-licenzuvannya-prychyny-kolektyvnoyi-vidstavky.html

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У Національному банку України звільняється у повному складі один з найважливіших підрозділів —Департамент ліцензування.

Усі його менеджери написали керівництву НБУ заяви про звільнення.

Звільняються директор департаменту Олександр Бевз, його заступник Катерина Жебанова, декілька начальників управлінь цього департаменту.

Бевз на своїй сторінці у Фейсбук пояснив, що причиною такого рішення стала централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень.

«Відставники» прагнули прозорого прийняття та оформлення рішень, незалежної роботи колегіальних органів регулятора, невтручання у наглядові процеси.

Оскільки НБУ, на їхню думку, наразі відійшов від цих стандартів, то існує небезпека «відкату реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору».

Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе, — заявив Бевз.



Це не перша резонансна новина про внутрішні розбірки в НБУ після відставки Якова Смолія з посади голови правління Нацбанку. У березні 2021 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про цензуру в регуляторі. Їй заборонили публікувати оригінал інтервʼю для видання «Новое время».

У жовтні 2020 року Рада Нацбанку оголосила догану і висловила недовіру Рожковій та іншому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. Їх звинуватили в порушенні розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ.