В деле Стерненко о крышевании наркоторговли исчезли доказательства

Стерненко. Фото: Грати

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Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать дело об исчезновении доказательств в уголовном производстве активиста Сергея Стерненка о возможном покрывании наркоточек в Одессе.

Исчезли оптические диски и выводы фоноскопической экспертизы. Об этом стало известно из судебного реестра.

Выяснилось, что следователи Киевского отдела полиции назначили фоноскопическую экспертизу, которую должны были провести в Одесском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. После ее проведения заключение и оптические диски выдали лично в руки помощнику следственного отдела полиции Михаилу Дячуку.

Мужчина, по его же словам, передал диски и документы старшему группы прокуроров по делу. Однако впоследствии оказалось, что четыре диска и один из выводов в Киевский райотдел не «добрались» и место их пребывания неизвестно.

Адвокат активиста Вадим Оксюта заявил, что слышал об открытом ГБР производстве, однако подробностей не знает, поскольку «их в этом деле никто не информирует». Причиной исчезновения доказательств защитник считает ненадлежащее исполнение правоохранителями своей работы, или «желание сфальсифицировать дело».

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Сергея Стерненко рассмотрел Одесский апелляционный суд. 31 мая Фемида объявила окончательное решение по делу против Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении Сергея Щербича с целью забрать у него 300 грн.