У справі Стерненка про кришування наркоторгівлі зникли докази

Сергій Стерненко. Фото:Грати

https://racurs.ua/ua/n156807-u-spravi-sternenka-pro-kryshuvannya-narkotorgivli-znykly-dokazy.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати справу щодо зникнення доказів у кримінальному провадженні в справі активіста Сергія Стерненка щодо можливого покривання наркоточок в Одесі.

Зникли оптичні диски та висновки фоноскопічної експертизи. Про це стало відомо із судового реєстру.

Встановлено, що слідчі Київського відділу поліції призначили фоноскопічну експертизу, яку мали провести в Одеському науково-дослідчому інституті судових експертиз. Після її проведення висновок та оптичні диски видали особисто в руки помічнику слідчого відділу поліції Михайлу Дячуку.

Чоловік, за його ж словами, передав диски та документи старшому групи прокурорів у справі. Однак згодом з’ясувалося, що чотири оптичні диски та один із висновків до Київського райвідділу не надходили та місце їхнього перебування наразі невідоме.

Адвокат активіста Вадим Оксюта заявив, що чув про відкрите ДБР провадження, однак подробиць не знає, оскільки «їх у цій справі ніхто не інформує". Причиною зникнення доказів захисник вважає неналежне виконання правоохоронцями своєї роботи, або «бажання сфальсифікувати справу».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справу Сергія Стерненка розглянув Одеський апеляційний суд. 31 травня Феміда оголосила остаточне рішення в справі проти Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні Сергія Щербіча з метою забрати в нього 300 грн.