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Ракурс
Ирина Венедиктова, фото: «Судово-юридична газета»

Венедиктова передумала и сама займется «делами войны»

1 июл 2021, 13:38
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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, через день после резонансного решения о передаче Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ее заместителю Максиму Якубовскому, решила забрать это подразделение под свое руководство.

Это указано в изменениях к приказу «О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора» от 30 июня, опубликованных на сайте Офиса генпрокурора.

Таким образом, соответствующий департамент забирается у Якубовского и включается в сферу ответственности генерального прокурора.


Недавнее решение о назначении Якубовского новым руководителем «департамента войны» возмутило общество. Дело в том, что Якубовский к работе в органах прокуратуры был связан с пророссийским «Украинским выбором» Виктора Медведчука.

Департамент надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта был создан в октябре 2019 года еще в структуре Генпрокуратуры. Это подразделение, по сути, является мозговым центром, который формирует единую практику по расследованию тяжких преступлений и грубых нарушений прав человека на основе международной практики.

Источник: Ракурс


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