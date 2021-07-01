Венедиктова передумала и сама займется «делами войны»

Ирина Венедиктова, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/n156844-venediktova-peredumala-i-sama-zaymetsya-delami-voyny.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, через день после резонансного решения о передаче Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ее заместителю Максиму Якубовскому, решила забрать это подразделение под свое руководство.

Это указано в изменениях к приказу «О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора» от 30 июня, опубликованных на сайте Офиса генпрокурора.

Таким образом, соответствующий департамент забирается у Якубовского и включается в сферу ответственности генерального прокурора.

Недавнее решение о назначении Якубовского новым руководителем «департамента войны» возмутило общество. Дело в том, что Якубовский к работе в органах прокуратуры был связан с пророссийским «Украинским выбором» Виктора Медведчука.

Департамент надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта был создан в октябре 2019 года еще в структуре Генпрокуратуры. Это подразделение, по сути, является мозговым центром, который формирует единую практику по расследованию тяжких преступлений и грубых нарушений прав человека на основе международной практики.