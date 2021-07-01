Венедіктова передумала і сама займеться «справами війни»

Ірина Венедіктова, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n156844-venediktova-peredumala-i-sama-zaymetsya-spravamy-viyny.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, через день після резонансного рішення про передачу Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту її заступнику Максиму Якубовському, вирішила забрати цей підрозділ під своє керівництво.

Це вказано у змінах до наказу «Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора» від 30 червня, опублікованих на сайті Офісу генпрокурора.

Таким чином, відповідний департамент забирається у Якубовського та включається до сфери відповідальності генерального прокурора.

Нещодавнє рішення про призначення Якубовського новим керівником «департаменту війни» збурило суспільство. Річ у тім, що Якубовський до роботи в органах прокуратури був пов’язаний з проросійським «Українським вибором» Віктора Медведчука.

Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту був створений у жовтні 2019 року ще в структурі Генпрокуратури. Цей підрозділ, по суті, є мозковим центром, який формує єдину практику з розслідування тяжких злочинів і грубих порушень прав людини на основі міжнародної практики.