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Ракурс
Погибших бойцов ВСУ будут хоронить с особыми почестями. Фото: ukr.media

Погибших бойцов ВСУ будут хоронить с особыми почестями — принят закон

2 июл 2021, 16:43
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Погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины будут хоронить с особыми почестями.

Верховная Рада приняла законопроект № 4636−1, изменяющий порядок проведения воинского похоронного ритуала. Закон предусматривает, что хоронить с почестями будут:

  • военнослужащих, погибших при защите независимости Украины;
  • военнослужащих, погибших при несении военной службы;
  • погибших участников АТО;
  • инвалидов войны;
  • военнослужащих, погибших при участии в международных операциях;
  • борцов за независимость Украины в XX в.;
  • ветеранов войны и высших/старших офицеров в отставке.

Предполагается, что воинский похоронный ритуал будет проводиться по общей или специальной церемонии. Общая церемония включает организацию проведения прощания, транспортировки и похорон (кремации) военнослужащего.

В законе прописано, что специальная церемония помимо вышеперечисленного включает в себя свиту, которая состоит из руководителя свиты, распорядителя, военного оркестра, почетного караула, похоронной группы, знаменосцев с флагами Украины и ВСУ.

Расходы на транспортировку погибшего и похоронный ритуал будут осуществляться за счет государственного бюджета. А решение о проведении воинского похоронного ритуала будут принимать родственники погибшего.


Напомним, в мае президент Владимир Зеленский предложил увеличить численность ВСУ до 261 тыс. лиц, включая 215 тыс. военнослужащих. В ВРУ уже подали специальный закон.

Источник: Ракурс


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