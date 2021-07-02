Погибших бойцов ВСУ будут хоронить с особыми почестями. Фото: ukr.media

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Погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины будут хоронить с особыми почестями.

Верховная Рада приняла законопроект № 4636−1, изменяющий порядок проведения воинского похоронного ритуала. Закон предусматривает, что хоронить с почестями будут:

военнослужащих, погибших при защите независимости Украины;

военнослужащих, погибших при несении военной службы;

погибших участников АТО;

инвалидов войны;

военнослужащих, погибших при участии в международных операциях;

борцов за независимость Украины в XX в.;

ветеранов войны и высших/старших офицеров в отставке.

Предполагается, что воинский похоронный ритуал будет проводиться по общей или специальной церемонии. Общая церемония включает организацию проведения прощания, транспортировки и похорон (кремации) военнослужащего.

В законе прописано, что специальная церемония помимо вышеперечисленного включает в себя свиту, которая состоит из руководителя свиты, распорядителя, военного оркестра, почетного караула, похоронной группы, знаменосцев с флагами Украины и ВСУ.

Расходы на транспортировку погибшего и похоронный ритуал будут осуществляться за счет государственного бюджета. А решение о проведении воинского похоронного ритуала будут принимать родственники погибшего.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский предложил увеличить численность ВСУ до 261 тыс. лиц, включая 215 тыс. военнослужащих. В ВРУ уже подали специальный закон.