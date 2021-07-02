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Ракурс
Загиблих бійців ЗСУ ховатимуть із особливими почестями. Фото: ukr.media

Загиблих бійців ЗСУ ховатимуть із особливими почестями — ухвалено закон

2 лип 2021, 16:43
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Загиблих військовослужбовців Збройних сил України ховатимуть з особливими почестями.

Верховна Рада прийняла законопроект № 4636−1, що змінює порядок проведення військового похоронного ритуалу. Закон передбачає, що ховати з почестями будуть:

  • військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності України;
  • військовослужбовців, які загинули під час несення військової служби;
  • загиблих учасників АТО;
  • інвалідів війни;
  • військовослужбовців, які загинули під час участі в міжнародних операціях;
  • борців за незалежність України у XXст.;
  • ветеранів війни та вищих/старших офіцерів у відставці.

Передбачається, що військовий похоронний ритуал буде проводитися за загальною або спеціальною церемонією. Загальна церемонія включає організацію проведення прощання, транспортування і похорону (кремацію) військовослужбовця.

У законі прописано, що спеціальна церемонія крім перерахованого вище включає в себе свиту, яка складається з керівника свити, розпорядника, військового оркестру, почесної варти, похоронної групи, прапороносної групи з прапорами України та ЗСУ.


Витрати на транспортування загиблого і похоронний ритуал будуть здійснюватися за рахунок державного бюджету. А рішення про проведення військового похоронного ритуалу прийматимуть родичі загиблого.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський запропонував збільшити чисельність ЗСУ до 261 тис. осіб, включаючи 215 тис. військовослужбовців. До ВРУ вже подали спеціальний закон.

Джерело: Ракурс


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