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Загиблих бійців ЗСУ ховатимуть із особливими почестями. Фото: ukr.media
Загиблих бійців ЗСУ ховатимуть із особливими почестями — ухвалено законhttps://racurs.ua/ua/n156915-zagyblyh-biyciv-zsu-hovatymut-iz-osoblyvymy-pochestyamy-uhvaleno-zakon.htmlРакурс
Загиблих військовослужбовців Збройних сил України ховатимуть з особливими почестями.
Верховна Рада прийняла законопроект № 4636−1, що змінює порядок проведення військового похоронного ритуалу. Закон передбачає, що ховати з почестями будуть:
- військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності України;
- військовослужбовців, які загинули під час несення військової служби;
- загиблих учасників АТО;
- інвалідів війни;
- військовослужбовців, які загинули під час участі в міжнародних операціях;
- борців за незалежність України у XXст.;
- ветеранів війни та вищих/старших офіцерів у відставці.
Передбачається, що військовий похоронний ритуал буде проводитися за загальною або спеціальною церемонією. Загальна церемонія включає організацію проведення прощання, транспортування і похорону (кремацію) військовослужбовця.
У законі прописано, що спеціальна церемонія крім перерахованого вище включає в себе свиту, яка складається з керівника свити, розпорядника, військового оркестру, почесної варти, похоронної групи, прапороносної групи з прапорами України та ЗСУ.
Витрати на транспортування загиблого і похоронний ритуал будуть здійснюватися за рахунок державного бюджету. А рішення про проведення військового похоронного ритуалу прийматимуть родичі загиблого.
Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський запропонував збільшити чисельність ЗСУ до 261 тис. осіб, включаючи 215 тис. військовослужбовців. До ВРУ вже подали спеціальний закон.
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