Зеленский на форуме «Украина 30» - ожидаются важные заявления, фото — ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика». Ожидаются важные заявления главы государства относительно внешнеполитического курса Украины.

Мероприятие продлится в Киеве три дня. Основными темами мероприятия станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность.

Кроме Зеленского, на форум придут представители Офиса президента, Министерства иностранных дел Украины и других ведомств, народные депутаты, представители ЕС, международные партнеры и эксперты.