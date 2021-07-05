Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский на форуме «Украина 30» - ожидаются важные заявления, фото — ОП

Зеленский на форуме «Украина 30» — ожидаются важные заявления (ТРАНСЛЯЦИЯ)

5 июл 2021, 10:39
999

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика». Ожидаются важные заявления главы государства относительно внешнеполитического курса Украины.

Мероприятие продлится в Киеве три дня. Основными темами мероприятия станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность.

Кроме Зеленского, на форум придут представители Офиса президента, Министерства иностранных дел Украины и других ведомств, народные депутаты, представители ЕС, международные партнеры и эксперты.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров