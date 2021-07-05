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Зеленський на форумі "Україна 30" — очікуються важливі заяви, фото — ОП

Зеленський на форумі «Україна 30» — очікуються важливі заяви (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 лип 2021, 10:39
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Президент Володимир Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика». Очікуються важливі заяви глави держави щодо зовнішньополітичного курсу України.

Захід триватиме у Києві три дні. Основними темами заходу стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Крім Зеленського, на форум прийдуть представники Офісу президента, Міністерства закордонних справ України та інших відомств, народні депутати, представники ЄС, міжнародні партнери та експерти.

Джерело: Ракурс


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