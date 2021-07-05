Зеленський на форумі "Україна 30" — очікуються важливі заяви, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n156984-zelenskyy-na-forumi-ukrayina-30-ochikuutsya-vajlyvi-zayavy-translyaciya.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика». Очікуються важливі заяви глави держави щодо зовнішньополітичного курсу України.

Захід триватиме у Києві три дні. Основними темами заходу стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.