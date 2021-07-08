Еврокомиссия выписала гигантский штраф BMW и Volkswagen, фото — ЛБ

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Производители автомобилей Германии заплатят огромные штрафы от Еврокомиссии. Речь идет о 875 млн евро, которые поступят от пяти концернов ФРГ за картельный сговор.

Европейская комиссия заявила, что BMW и Volkswagen вступили в сговор по разработке технологии для сокращения выбросов, из-за чего будут оштрафованы на 875 млн евро.

В ЕК считают, что три немецких автопроизводителя нарушили антимонопольные правила ЕС, ограничив конкуренцию за чистые выбросы для новых дизельных автомобилей, сообщает Politico.

Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер заявила, что крупнейшие производители автомобилей Германии — Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche — владели технологией, которая позволяет сократить выбросы СО2 сверх того, что было юридически предусмотрено стандартами выбросов ЕС.

Они избегали конкуренции за использование всего потенциала этой технологии для очистки лучше, чем того требует закон, — сообщила чиновник правительства Евросоюза.

В период между 2009 и 2014 годами BMW, VW (Volkswagen, Audi и Porsche) и Daimler провели несколько «технических встреч», чтобы договориться о сдерживании технологических инноваций, которые могут уменьшить вредные газы оксида азота дизельных автомобилей.

VW придется заплатить основную часть штрафа — 502 млн. евро, причем это сумма снижена на 45% ввиду сотрудничества со следователями. BMW оштрафован на остальные 373 млн евро. «Даймлер» получил полный иммунитет, поскольку был первым участником картеля, который признал его существование.

Решение о штрафе приняли накануне объявления о важном пакете законодательных предложений Еврокомиссии по продвижению «Зеленого соглашения» ЕС.

В правительстве Евросоюза решили не изучать другие обвинения против компаний — за координацию «избегания или задержки» введения нового типа фильтра в бензиновых автомобилях. Брюссель заявил, что «доказательств недостаточно», чтобы довести эту часть дела.

Источник: Politico