Єврокомісія виписала гігантський штраф BMW і Volkswagen, фото — ЛБ

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Виробники автомобілів Німеччини сплатять гігантські штрафи від Єврокомісії. Йдеться про 875 млн євро, які надійдуть від п’яти концернів ФРН за картельну змову.

Європейська комісія заявила, що BMW і Volkswagen вступили в змову з розробки технології для скорочення викидів, через що будуть оштрафовані на 875 млн євро.

В ЄК вважають, що три німецьких автовиробники порушили антимонопольні правила ЄС, обмеживши конкуренцію за чисті викиди для нових дизельних автомобілів, повідомляє Politico.

Глава антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер заявила, що найбільші виробники автомобілів Німеччини — Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche — володіли технологією, яка дозволяє скоротити викиди СО2 понад те, що було юридично передбачено стандартами викидів ЄС.

Вони уникали конкуренції за використання всього потенціалу цієї технології для очищення краще, ніж того вимагає закон, — повідомила чиновник уряду Євросоюзу.

У період між 2009 та 2014 роками BMW, VW (Volkswagen, Audi та Porsche) та Daimler провели декілька «технічних зустрічей», щоб домовитись про стримування технологічних інновацій, які можуть зменшити шкідливі гази оксиду азоту дизельних автомобілів.

VW доведеться сплатити основну частину штрафу — 502 млн. євро, причому це сума знижена на 45% з огляду на співпрацю зі слідчими. BMW оштрафований на решту 373 млн євро. «Даймлер» отримав повний імунітет, оскільки був першим учасником картеля, який засудив його існування.

Рішення про штраф ухвалили напередодні оголошення про важливий пакет законодавчих пропозицій Єврокомісії щодо просування «Зеленої угоди» ЄС.

В уряді Євросоюзу вирішили не переслідувати інші звинувачення проти компаній, згідно з якими вони координували «уникнення або затримку» запровадження нового типу фільтра в бензинових автомобілях. Брюссель заявив, що «доказів недостатньо», аби довести цю частину справи.

Джерело: Politico