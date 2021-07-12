Зеленский и Санду. Фото: ОП

https://racurs.ua/n157322-zelenskiy-pozdravil-sandu-i-priglasil-ee-na-den-nezavisimosti.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду.

Он поздравил коллегу с успешными внеочередными выборами в парламент, где победу одержали проевропейские силы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинский лидер заявил, что победа демократических сил на выборах в Молдове открывает путь к программе амбициозных внутренних преобразований и создает условия для активизации двусторонних отношений во всех направлениях.

В частности, Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее сотрудничать на пути к евроинтеграции. Он отметил, что сотрудничество будет происходить уже в составе «ассоциированного трио» с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Кроме того, президент Украины подтвердил приглашение Майи Санду на саммит Крымской платформы и предложил лидеру Молдовы принять участие в торжествах к 30-летию независимости Украины в августе 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Молдове проевропейская партия «Действие и Солидарность», которую ранее возглавляла действующий президент страны Майя Санду, получила убедительную победу на досрочных парламентских выборах, которые состоялись 11 июля.