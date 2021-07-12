Зеленський і Санду. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову із президентом Молдови Маєю Санду.

Він привітав колегу з успішними позачерговими виборами до парламенту, де перемогу дістали проєвропейські сили. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Український лідер заявив, що перемога демократичних сил на виборах у Молдові відкриває шлях до програми амбітних внутрішніх перетворень і створює умови для активізації двосторонніх відносин у всіх напрямках.

Зокрема, Зеленський висловив переконання, що Україна і Молдова будуть ще ефективніше співпрацювати на шляху до євроінтеграції. Він наголосив, що співпраця відбуватиметься вже в складі «асоційованого тріо» за участю України, Молдови та Грузії.

Крім того, президент України підтвердив запрошення Майї Санду на саміт Кримської платформи та запропонував очільниці Молдови взяти участь в урочистостях до 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Молдові проєвропейська партія «Дія й Солідарність», яку раніше очолювала чинний президент країни Майя Санду, здобула переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах, які відбулися 11 липня.