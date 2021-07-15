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Загадочный домик дрейфует по Днепру в Киеве
Загадочный домик дрейфует по Днепру в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157480-zagadochnyy-domik-dreyfuet-po-dnepru-v-kieve-video.htmlРакурс
Дом, который плывет по Днепру, изрядно удивил жителей Киева. К счастью, людей внутри здания нет.
Видео дома-призрака распространили в социальных сетях. В ГСЧС сообщили, что никто не обращался по этому поводу и спасатели не собираются плыть к зданию.
На кадрах ролика видно, как небольшой деревянный домик дрейфует по течению реки.
Жители столицы предполагают, что объяснить инцидент можно довольно просто — в реку рухнул дом одной из баз отдыха.
Напомним, потоп в Ялте привел к внезапному побегу крокодилов из акватеррариумов. Рептилии сбежали из клеток, из-за чего владельцу крокодилов пришлось вылавливать беглецов голыми руками, пока они расползались по помещению.
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