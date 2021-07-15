Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Загадочный домик дрейфует по Днепру в Киеве

Загадочный домик дрейфует по Днепру в Киеве (ВИДЕО)

15 июл 2021, 17:07
999

Дом, который плывет по Днепру, изрядно удивил жителей Киева. К счастью, людей внутри здания нет.

Видео дома-призрака распространили в социальных сетях. В ГСЧС сообщили, что никто не обращался по этому поводу и спасатели не собираются плыть к зданию.

На кадрах ролика видно, как небольшой деревянный домик дрейфует по течению реки.

Жители столицы предполагают, что объяснить инцидент можно довольно просто — в реку рухнул дом одной из баз отдыха.

Напомним, потоп в Ялте привел к внезапному побегу крокодилов из акватеррариумов. Рептилии сбежали из клеток, из-за чего владельцу крокодилов пришлось вылавливать беглецов голыми руками, пока они расползались по помещению.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров