Загадковий будинок дрейфує Дніпром у Києві

https://racurs.ua/ua/n157480-zagadkovyy-budynok-dreyfuie-dniprom-u-kyievi-video.html

Ракурс

Будинок, який пливе по Дніпру, неабияк здивував жителів Києва. На щастя, людей всередині будівлі немає.

Відео будинку-привида поширили в соціальних мережах. У ДСНС зазначили, що ніхто не звертався з цього приводу, тож рятувальники плисти до будівлі не збираються.

На кадрах ролику видно, як невеликий дерев’яний будинок дрейфує за течією річки.

Мешканці столиці припускають, що пояснити інцидент можна досить просто — у річку звалився будинок однієї з баз відпочинку.

Нагадаємо, потоп у Ялті призвів до раптової втечі крокодилів з акватераріумів. Рептилії втекли із кліток, через що власнику крокодилів довелося виловлювати втікачів голими руками, поки вони розповзалися по приміщенню.