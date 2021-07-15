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Ракурс
Загадковий будинок дрейфує Дніпром у Києві

Загадковий будинок дрейфує Дніпром у Києві (ВІДЕО)

15 лип 2021, 17:07
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Будинок, який пливе по Дніпру, неабияк здивував жителів Києва. На щастя, людей всередині будівлі немає.

Відео будинку-привида поширили в соціальних мережах. У ДСНС зазначили, що ніхто не звертався з цього приводу, тож рятувальники плисти до будівлі не збираються.

На кадрах ролику видно, як невеликий дерев’яний будинок дрейфує за течією річки.

Мешканці столиці припускають, що пояснити інцидент можна досить просто — у річку звалився будинок однієї з баз відпочинку.

Нагадаємо, потоп у Ялті призвів до раптової втечі крокодилів з акватераріумів. Рептилії втекли із кліток, через що власнику крокодилів довелося виловлювати втікачів голими руками, поки вони розповзалися по приміщенню.

Джерело: Ракурс


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