Киевляне сравнили Кличко и Зеленского - новый опрос

https://racurs.ua/n157620-kievlyane-sravnili-klichko-i-zelenskogo-novyy-opros.html

Ракурс

Деятельностью городского головы Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных киевлян, а 44% — недовольны.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 10−14 июля среди жителей Киева.

А вот деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 36%, недовольны — 57%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16%, недовольны — 66%.

Киевляне лучше оценивают положение дел в своем городе, чем общую ситуацию в стране. 29% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 57% — противоположного мнения.

Зато 38% оценивают положение дел в городе как правильное, а 52% — как неправильное.

«Рейтинг» опросил 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Это было личное интервью.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Кличко заявил: обострение его отношений с Офисом президента связано с вопросами контроля и имеет политическую составляющую.

Он утверждает, что здесь нет ничего персонального, просто он — «неудобный» политик и не является представителем «этой власти». В 2021 году на многих коммунальных предприятиях Киева прошли обыски в рамках открытых уголовных производств.