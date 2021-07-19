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Ракурс
Киевляне сравнили Кличко и Зеленского - новый опрос

Киевляне сравнили Кличко и Зеленского — новый опрос

19 июл 2021, 16:40
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Деятельностью городского головы Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных киевлян, а 44% — недовольны.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 10−14 июля среди жителей Киева.

А вот деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 36%, недовольны — 57%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16%, недовольны — 66%.

Киевляне сравнили Кличко и Зеленского - новый опрос

Киевляне сравнили Кличко и Зеленского - новый опрос

Киевляне лучше оценивают положение дел в своем городе, чем общую ситуацию в стране. 29% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 57% — противоположного мнения.

Зато 38% оценивают положение дел в городе как правильное, а 52% — как неправильное.

«Рейтинг» опросил 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Это было личное интервью.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Кличко заявил: обострение его отношений с Офисом президента связано с вопросами контроля и имеет политическую составляющую.

Он утверждает, что здесь нет ничего персонального, просто он — «неудобный» политик и не является представителем «этой власти». В 2021 году на многих коммунальных предприятиях Киева прошли обыски в рамках открытых уголовных производств.

Источник: Ракурс


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