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Ракурс
Кияни порівняли Кличка і Зеленського – нове опитування

Кияни порівняли Кличка і Зеленського — нове опитування

19 лип 2021, 16:40
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Діяльністю міського голови Києва Віталія Кличка задоволені 50% опитаних киян, а 44% - незадоволені.

Таким є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 10−14 липня серед мешканців Києва.

Натомість діяльністю президента України Володимира Зеленського задоволені 36%, незадоволені — 57%. Роботою прем'єр-міністра Шмигаля задоволені — 16%, незадоволені — 66%.

Кияни порівняли Кличка і Зеленського – нове опитування "Рейтингу"

Кияни краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. 29% опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 57% - протилежної думки.

Натомість 38% оцінюють стан справ у місті як правильний, а 52% - як неправильний.

Кияни порівняли Кличка і Зеленського – нове опитування "Рейтингу"

«Рейтинг» опитав 1,2 тис. респондентів віком від 18 років. Це було особисте інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив: загострення його стосунків з Офісом президента пов’язане з питаннями контролю та має політичну складову. Він стверджує, що тут немає нічого персонального, просто він — «незручний» політик та не є представником «цієї влади». У 2021 році на багатьох комунальних підприємствах Києва відбулися обшуки в межах відкритих кримінальних проваджень.

Джерело: Ракурс


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