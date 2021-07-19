Кияни порівняли Кличка і Зеленського – нове опитування

https://racurs.ua/ua/n157620-kyyany-porivnyaly-klychka-i-zelenskogo-nove-opytuvannya.html

Ракурс

Діяльністю міського голови Києва Віталія Кличка задоволені 50% опитаних киян, а 44% - незадоволені.

Таким є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 10−14 липня серед мешканців Києва.

Натомість діяльністю президента України Володимира Зеленського задоволені 36%, незадоволені — 57%. Роботою прем'єр-міністра Шмигаля задоволені — 16%, незадоволені — 66%.

Кияни краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. 29% опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 57% - протилежної думки.

Натомість 38% оцінюють стан справ у місті як правильний, а 52% - як неправильний.

«Рейтинг» опитав 1,2 тис. респондентів віком від 18 років. Це було особисте інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив: загострення його стосунків з Офісом президента пов’язане з питаннями контролю та має політичну складову. Він стверджує, що тут немає нічого персонального, просто він — «незручний» політик та не є представником «цієї влади». У 2021 році на багатьох комунальних підприємствах Києва відбулися обшуки в межах відкритих кримінальних проваджень.