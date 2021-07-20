К девизу Олимпийских игр добавили еще одно слово — повлияла эпидемия

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Ракурс

Впервые в своей истории Международный олимпийский комитет изменил лозунг Олимпийских игр. На сессии МОК, которая проходит в Токио накануне старта Игр-2020, к традиционному девизу Игр «Citius, Altius, Fortius» («Быстрее, выше, сильнее») добавили латинское слово Communis («Вместе»).

Таким было предложение главы МОК Томаса Баха. Девизу Олимпийских игр 126 лет. Бах объяснял, что видоизменить его нужно из-за пандемии коронавируса. Глава МОК считал, что для преодоления болезни всем странам нужно объединиться, а измененный лозунг символизирует солидарность.

Мы должны стать быстрее, выше и сильнее, но для этого нам нужно быть вместе, нам нужно быть солидарными, — объяснял Бах.

Сегодняшнее решение глава МОК назвал эпохальным.

Олимпийские игры 2020 года состоятся в июле-августе 2021 года из-за пандемии COVID-19. Токио и еще три префектуры Японии проведут соревнования без зрителей.

Предыдущий девиз Олимпийских игр утвердили в 1894 году. Автором слов был французский священник Анри Дидон. Их использовал барон Пьер де Кубертен — основатель Олимпийских игр. Кроме девиза, МОК использует такие символы: олимпийский огонь, флаг с эмблемой пяти колец, а также лавровую ветвь.