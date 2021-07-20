До девізу Олімпійських ігор додали ще одне слово – вплинула пандемія, фото — АР

https://racurs.ua/ua/n157654-do-devizu-olimpiyskyh-igor-dodaly-sche-odne-slovo-vplynula-pandemiya.html

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Вперше у своїй історії Міжнародний олімпійський комітет змінив гасло Олімпійських ігор. На сесії МОК, яка проходить у Токіо напередодні старту Ігор-2020, до незмінного девізу Ігор — «Citius, Altius, Fortius» («Швидше, вище, сильніше») додали латинське слово Communis («Разом»).

Такою була пропозиція очільника МОК Томаса Баха.

Девізу Олімпійських ігор 126 років. Бах пояснював, що видозмінити його потрібно через пандемію коронавірусу. Глава МОК вважав, що для подолання хвороби всім країнам потрібно об'єднатися, а зміна гасла символізує солідарність.

Ми повинні стати швидшими, вищими та сильнішими, але для цього нам потрібно бути разом, нам потрібно бути солідарними, — пояснював Бах.

Сьогоднішнє рішення глава МОК назвав епохальним.

Олімпійські ігри 2020 року відбудуться у липні-серпні 2021 року через пандемію COVID-19. Токіо і ще три префектури Японії проведуть змагання без глядачів.

Попередній девіз Олімпійських ігор затвердили у 1894 році. Автором слів був французький священник Анрі Дідон. Їх використав барон П'єр Де Кубертен — засновник Олімпійських ігор. Крім девізу, МОК використовує такі символи: олімпійський вогонь, прапор з емблемою п’яти кілець, а також лаврову гілку.