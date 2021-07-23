Международный день заботы о себе приходится на 24 июля, фото: Pinterest

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Ракурс

24 июня в мире отмечают Международный день заботы о себе. Цель этого мероприятия — дать людям понять, как заботиться о себе для того, чтобы быть здоровым.

Кроме того, 24 июля завершается начатый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 24 июня Месяц заботы о себе.

В течение месяца ВОЗ регулярно делилась в соцсетях советами, призванными помочь людям защитить и улучшить свое здоровье: от предотвращения хронических состояний здоровья и контроля за ними до контроля за сексуальным здоровьем.

Забота о себе определяет человека активным субъектом в управлении собственным здоровьем — будь то профилактика или лечение заболеваний, — подчеркивают в ВОЗ.

Православная церковь 24 июля почитает равноапостольную княгиню Ольгу. Она была женой князя Киевского Игоря, а после его гибели в 944 году — заняла его престол и стала княгиней Киевской Руси. Ольга была опекуном своего сына Святослава, который в итоге стал правителем государства.

С Ольгой связывают приход христианства в Киевскую Русь — в 954 году она совершила паломничество в Константинополь, где приняла крещение, получив церковное имя Елена.

Народные приметы: