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Международный день заботы о себе приходится на 24 июля, фото: Pinterest

24 июля отмечают Международный день заботы о себе

23 июл 2021, 20:01
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24 июня в мире отмечают Международный день заботы о себе. Цель этого мероприятия — дать людям понять, как заботиться о себе для того, чтобы быть здоровым.

Кроме того, 24 июля завершается начатый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 24 июня Месяц заботы о себе.

В течение месяца ВОЗ регулярно делилась в соцсетях советами, призванными помочь людям защитить и улучшить свое здоровье: от предотвращения хронических состояний здоровья и контроля за ними до контроля за сексуальным здоровьем.

Забота о себе определяет человека активным субъектом в управлении собственным здоровьем — будь то профилактика или лечение заболеваний, — подчеркивают в ВОЗ.

Православная церковь 24 июля почитает равноапостольную княгиню Ольгу. Она была женой князя Киевского Игоря, а после его гибели в 944 году — заняла его престол и стала княгиней Киевской Руси. Ольга была опекуном своего сына Святослава, который в итоге стал правителем государства.


С Ольгой связывают приход христианства в Киевскую Русь — в 954 году она совершила паломничество в Константинополь, где приняла крещение, получив церковное имя Елена.

Народные приметы:

  • дождь в этот день обещает хороший улов рыбы;
  • солнечная погода в этот день обещает богатый урожай зерновых;
  • если Стожары (созвездие Плеяды) сияют ярко — урожай будет хорошим.

Источник: Ракурс


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