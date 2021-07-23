Міжнародний день турботи про себе припадає на 24 липня, фото: Pinterest

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Ракурс

24 липня у світі відзначають Міжнародний день турботи про себе. Мета цього заходу — дати людям зрозуміти, як дбати про себе для того, щоб бути здоровим.

Крім того, 24 липня завершується розпочатий Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 24 червня Місяць турботи про себе.

Протягом місяця ВООЗ регулярно ділилася у соцмережах порадами, покликаними допомогти людям захистити та покращити своє здоров’я: від запобігання хронічним станам здоров’я та контролю за ними до контролю за сексуальним здоров’ям.

Турбота про себе визначає людину активним суб'єктом в управлінні власним здоров’ям — чи це профілактика, чи лікування захворювань, — наголошують у ВООЗ.

Православна церква 24 липня вшановує рівноапостольну княгиню Ольгу. Вона була дружиною князя Київського Ігоря, а після його загибелі у 944 році — зайняла його престол і стала княгинею Київської Русі. Ольга була опікуном свого сина Святослава, який у підсумку став правителем держави.

З Ольгою пов’язують прихід християнства у Київську Русь — у 954 році вона здійснила паломництво до Константинополя, де прийняла хрещення, отримавши церковне ім’я Олена.

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