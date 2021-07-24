США о действиях России в Черном море - Капризы пятилетнего ребенка

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Военно-морские силы армии США прокомментировали действия России во время международных учений в Черном море «Си-Бриз». Адмирал американских ВМС Роберт Берк сравнил агрессию Кремля в море с капризами пятилетнего ребенка и попытками запугивания.

Во время «Си-Бриза» Россия объявляет зоны закрытия, как они это делали во времена холодной войны — они говорят, что закрывают этот сектор Черного моря… Это не новость, но в течение «Си-Бриза» они закрыли всю западную половину Черного моря. Если бы это не представляло угрозы, это было бы смехотворно, что-то вроде капризов пятилетнего ребенка, — цитирует Берка «Голос Америки».

Берк также отметил рост агрессивного поведения со стороны Москвы, которая регулярно прибегала к провокационным действиям. Риск от таких действий американский офицер назвал тактическим, однако отметил, что «это может перерасти в стратегический вопрос».

Адмирал ВМС США подтвердил, что во время военных учений были вооруженные перехваты самолетами, а за силами союзников и партнеров НАТО постоянно следили российские корабли.

Когда ударный самолет перелетает над истребителем на высоте 30 метров прямо над верхушкой, наши командующие должны принять решение, собирается ли этот самолет атаковать или нет… В общем, это взаимодействие является безопасным и профессиональным, но его цель — устрашение… Реальная угроза здесь — постоянные попытки буллинга со стороны России — в экстремальном случае — это изменение границ, как в случае незаконной аннексии Крыма в 2014. Это показывает нам, что они готовы сделать, если думают, что им это сойдет с рук, — подытожил Берк.

Кроме этого, офицер армии США отметил, что Россия прибегает к значительному накоплению военных сил на Севере Атлантики и на Востоке Средиземного моря — в Арктике, на Черном море и на востоке Средиземного моря.

Напомним, 23 июня Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, который якобы нарушил российскую границу в Черном море. Инцидент произошел вблизи оккупированного россиянами Крыма. Впоследствии Минобороны Великобритании отрицало обстрел россиянами эсминца у берегов Крыма. В Лондоне отмечают, что предупредительных выстрелов с российской стороны не было, бомбы также не сбрасывали. Британское Минообороны считает, что россияне проводили военные учения.

Источник: «Голос Америки»