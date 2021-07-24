США про дії Росії в Чорному морі — Капризи п’ятирічної дитини

https://racurs.ua/ua/n157851-ssha-pro-diyi-rosiyi-v-chornomu-mori-kapryzy-p-yatyrichnoyi-dytyny.html

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Військово-морські сили армії США прокоментували дії Росії під час міжнародних навчань у Чорному морі «Сі-Бриз». Адмірал американських ВМС Роберт Берк порівняв агресію Кремля у морі з капризами п’ятирічної дитини й спробами залякування.

Під час «Сі-Бризу» Росія оголошує зони закриття, як вони це робили за часів холодної війни — вони кажуть, що закривають цей сектор Чорного моря… Це не є новиною, але протягом «Сі-Бризу» вони закрили всю західну половину Чорного моря. Якщо б це не становило загрози, це було б сміховинно, щось подібне до капризів п’ятирічної дитини, — цитує Берка «Голос Америки».

Берк також відзначив зростання агресивної поведінки з боку Москви, яка регулярно вдавалася до провокативних дій. Ризик від таких дій американський офіцер назвав тактичним, проте зауважив, що «це може перерости в стратегічне питання».

Адмірал ВМС США підтвердив, що під час військових навчань були збройні перехоплення літаками, а за силами союзників та партнерів НАТО постійно стежили російські кораблі.

Коли ударний літак перелітає над винищувачем на висоті 30 метрів прямо над верхівкою, наші командувачі мають прийняти рішення, чи цей літак збирається атакувати, чи ні… Загалом, ця взаємодія є безпечною і професійною, але її мета — залякування… Реальна загроза тут — постійні спроби булінгу з боку Росії — в екстремальному випадку — це зміна кордонів, як у випадку незаконної анексії Криму в 2014. Це показує нам, що вони готові зробити, якщо думають, що їм це зійде з рук, — підсумував Берк.

Окрім цього, офіцер армії США відзначив, що Росія вдається до значного нагромадження військових сил на Півночі Атлантики і на Сході Середземного моря — в Арктиці, на Чорному морі та на сході Середземного моря.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця Defender, який нібито порушив російський кордон в Чорному морі. Інцидент стався поблизу окупованого росіянами Криму. Згодом Міноборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця біля берегів Криму. У Лондоні наголошують, що попереджувальних пострілів з російського боку не було, бомби також не скидали. Британське Мінооборони вважає, що росіяни проводили військові навчання.

Джерело: «Голос Америки».