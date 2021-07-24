Сборную Украины на Олимпиаде Сеул представил фото ЧАЭС

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Ракурс

Сборную Украины во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио южнокорейская телекомпания представила изображением Чернобыльской АЭС.

Об этом написал журналист Рафаэль Рашид.

По его словам, помимо Украины «досталось» Италии, Норвегии, Гаити и другим странам. По замыслу телевизионщиков из Южной Кореи, во время представления различных сборных были продемонстрированы изображения-ассоциации с этими странами. Так, возле сборной Италии телеканал разместил фото пиццы, а сборную Норвегии показали с изображением лосося. Сборную же Гаити представили фото с протестами на улицах.

Сборную Маршалловых островов в Сеуле показали картинкой с биткоинами.

Напомним, Олимпийские игры стартовали 23 июля в Японии и продлятся до 8 августа. Украину на Играх представят 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).