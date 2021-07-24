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Ракурс
Збірну України на Олімпіаді Сеул представив зображенням ЧАЕС

Збірну України на Олімпіаді Сеул представив зображенням ЧАЕС (ФОТО)

24 лип 2021, 10:59
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Збірну України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо південнокорейська телекомпанія презентувала зображенням Чорнобильскої АЕС.

Про це написав журналіст Рафаель Рашид.

За його словами, окрім України «дісталося» й Італії, Норвегії, Гаїті та іншим країнам. За задумом телевізійників з Південної Кореї, під час представлення різних збірних були продемонстровані зображення-асоціації з цими країнами. Так, поряд зі збірною Італії телеканал розмістив фото піци, а збірну Норвегії показали із зображенням лосося. Збірну ж Гаїті було представлено протестами на вулицях.


Збірну Маршалових островів в Сеулі показали картинкою біткоїнами.

Нагадаємо, Олімпійські ігри стартували 23 липня в Японії та триватимуть до 8 серпня. Україну на Іграх представлятимуть 157 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Джерело: Ракурс


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