Популярный курорт открывается для украинцев

Испания. Фото: istock

https://racurs.ua/n157868-populyarnyy-kurort-otkryvaetsya-dlya-ukraincev.html

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Испания снова откроет свои границы для граждан Украины. Уже с 27 июля украинцы смогут попасть на популярный европейский курорт при наличии прививки от коронавируса или свежего результата теста на коронавирус.

Это стало возможно в соответствии с решением Совета Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов Министерства иностранных дел, — отметил Кулеба.

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция открыла границы для украинцев — правительство в Париже внесло Украину в перечень стран так называемой «зеленой» зоны.