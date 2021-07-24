Популярний курорт відкривається для українців

Іспанія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157868-populyarnyy-kurort-vidkryvaietsya-dlya-ukrayinciv.html

Ракурс

Іспанія знову відкриє свої кордони для громадян України. Уже з 27 липня українці зможуть потрапити на популярний європейський курорт за наявності щеплення від коронавірусу або свіжого результату тесту на коронавірус.

Це можливо відповідно до рішення Ради Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців — серед пріоритетів Міністерства закордонних справ, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція відкрила кордони для українців — уряд у Парижі вніс Україну до переліку країн так званої «зеленої» зони.