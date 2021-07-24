О чем будут говорить Зеленский и Байден, рассказали в Госдепе

Зеленский и Байден. Фото: Корупция инфо

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Ракурс

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, украинского и американского лидеров, запланирована на 30 августа.

Во время встречи в Вашингтоне президенты обсудят вопросы безопасности и правосудия. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его словам, встреча будет разбита на три блока вопросов: проблемы безопасности, энергетики и реформы. К проблемам безопасности войдут вопросы различных видов российской агрессии против Украины, война на Донбассе и агрессия в Черном море. В блок реформ войдут вопросы по реформе правосудия, антикоррупционной политике.

Стране нужны крепкие, добропорядочные институты, отвечающие интересам украинского народа, — добавил Кент.



Чиновник также отметил, что сектор правосудия является критическим. Он отметил, что недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с президентом США Джо Байденом. Глава государства отметил, что ожидает «содержательную и плодотворную встречу» во время своего визита в Вашингтон.