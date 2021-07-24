Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский и Байден. Фото: Корупция инфо

О чем будут говорить Зеленский и Байден, рассказали в Госдепе

24 июл 2021, 18:38
999

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, украинского и американского лидеров, запланирована на 30 августа.

Во время встречи в Вашингтоне президенты обсудят вопросы безопасности и правосудия. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его словам, встреча будет разбита на три блока вопросов: проблемы безопасности, энергетики и реформы. К проблемам безопасности войдут вопросы различных видов российской агрессии против Украины, война на Донбассе и агрессия в Черном море. В блок реформ войдут вопросы по реформе правосудия, антикоррупционной политике.

Стране нужны крепкие, добропорядочные институты, отвечающие интересам украинского народа, — добавил Кент.


Чиновник также отметил, что сектор правосудия является критическим. Он отметил, что недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с президентом США Джо Байденом. Глава государства отметил, что ожидает «содержательную и плодотворную встречу» во время своего визита в Вашингтон.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров