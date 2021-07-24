Про що говоритимуть Зеленський і Байден, розповіли у Держдепі

Зеленський і Байден. Фото: Корупція інфо

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Ракурс

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена, українського та американського лідерів, запланована на 30 серпня.

Під час зустрічі у Вашингтоні президенти обговорять питання безпеки та правосуддя. Про це розповів заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

За його словами, зустріч буде розбита на три блоки питань: проблеми безпеки, енергетики і реформи. До проблем безпеки увійдуть питання щодо різних видів російської агресії проти України, війна на Донбасі та агресія у Чорному морі. До блоку реформ увійдуть питання щодо реформи правосуддя, антикорупційної політики.

Країні потрібні міцніші, доброчесні інституції, що відповідають інтересам українського народу, — додав Кент.



Посадовець також наголосив, що сектор правосуддя є критичним. Він наголосив, що нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність та доступ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з президентом США Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує на «змістовну і плідну зустріч» під час свого візиту до Вашингтону.