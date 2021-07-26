Газ. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n157923-potrebiteley-bez-schetchikov-otkluchat-ot-gaza.html

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Газ в Украине потребляют без приборов учета. В Минэнерго жалуются, что полным учетом объемов потребления газа не обеспечены более 2 млн украинцев, которые используют его только для приготовления пищи.

Согласно закону, этой категории газ будет поставлять только при условии коммерческого учета с 2023 года. Об этом сообщило Министерство энергетики на запрос УНИАН.

Согласно Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», поставки природного газа потребителям только для приготовления пищи будут осуществляться исключительно при условии его коммерческого учета с 1 января 2023 года.

Минэнерго сообщает, что в Украине с 12,4 млн потребителей не оснащены индивидуальными счетчиками газа 2,25 млн домохозяйств, из них большая часть — 2,15 — это те, кто используют газ только для приготовления пищи.

В частности, половина этих потребителей имеет домовые счетчики газа, а вторая половина — почти 1,1 млн — домохозяйств вообще не имеют приборов учета.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на газ 2021 изменились — теперь газопоставщики переходят на летние тарифы, которые зафиксируют цену на газ. Также клиенты могут получить дополнительную скидку, если будут оплачивать счета до 15 числа.

Источник: УНИАН