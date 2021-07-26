Споживачів без лічильників відключать від газу. Фото: Мінфін

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Газ в Україні перекриють споживачам, які досі не встановили лічильники. У Міненерго скаржаться, що повним урахуванням обсягів споживання газу не забезпечені понад 2 млн українців, які використовують його тільки для приготування їжі.

Відповідно до закону, цій категорії газопостачання буде припинено з 2023 року. Про це повідомило Міністерство енергетики на запит УНІАН.

Згідно з Законом «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», постачання природного газу споживачам тільки для приготування їжі здійснюватимуться виключно за умови його комерційного обліку з 1 січня 2023 року.

Міненерго повідомляє, що в Україні з 12,4 млн споживачів не оснащені індивідуальними лічильниками газу 2,25 млн домогосподарств, з них більша частина — 2,15 млн — це ті, хто використовують газ тільки для приготування їжі.

Зокрема, половина цих споживачів має будинкові лічильники газу, а друга половина — майже 1,1 млн — домогосподарств взагалі не мають приладів обліку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на газ 2021 змінилися — відтепер газопостачальники переходять на річні тарифи, які зафіксують ціну на газ. Також клієнти можуть отримати додаткову знижку, якщо будуть оплачувати рахунки до 15 числа.

Джерело: УНІАН