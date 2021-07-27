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Крестный ход и запрет для фур — в Киеве ожидают пробки
Крестный ход и запрет для фур — в Киеве прогнозируют пробки (КАРТА)https://racurs.ua/n157965-krestnyy-hod-i-zapret-dlya-fur-v-kieve-ojidaut-probki-karta.htmlРакурс
Сегодня в центре Киева перекроют движение. 27 июля на нескольких участках улично-дорожной сети столицы временно ограничат движение всех видов транспорта.
Причиной являются мероприятия по празднованию 1033-летия Крещения Украины.
Как сообщают в Центре организации дорожного движения КГГА, 27 июля в центре Киева движение перекроют на части улиц с 6.00, на другой — с 14.00.
С 06.00 перекрыто движение:
С 14.00 будет перекрыто движение:
Полиция и коммунальщики предлагают такие вероятные пути для объезда:
Кроме того, с 11.00 въезд в город большегрузного транспорта ограничен в связи с жарой. Речь идет о фурах весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Движение ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °C.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений в патрульной полиции столицы обещают сообщить дополнительно (ориентировочно до 20.00).
Между тем пробки в Киеве 27 июля уже сковали несколько районов города.
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