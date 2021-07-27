Хресна хода і заборона для фур – у Києві очікують затори

https://racurs.ua/ua/n157965-hresna-hoda-i-zaborona-dlya-fur-u-kyievi-ochikuut-zatory-karta.html

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Сьогодні у центрі Києва перекриватимуть рух. 27 липня на кількох ділянках вулично-дорожньої мережі столиці тимчасово обмежать рух усіх видів транспорту.

Причиною є заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.

Як повідомляють у Центрі організації дорожнього руху КМДА, 27 липня у центрі Києва рух перекриють на частині вулиць з 6.00, на іншій — з 14.00.

З 06.00 перекрито рух:

З 14.00 буде перекрито рух:

Поліція і комунальники пропонують такі ймовірні шляхи для об’їзду:

Крім того, з 11.00 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою.

Йдеться про фури вагою понад 24 т й навантаженням на вісь понад 7 т. Рух обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень у Патрульній поліції столиці обіцяють повідомити додатково (орієнтовно до 20.00).

Тим часом затори у Києві 27 липня вже скували декілька районів міста.