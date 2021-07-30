Кремль считает Черное море большим озером РФ, но мы идем туда - ВМС США

https://racurs.ua/n158118-kreml-schitaet-chernoe-more-bolshim-ozerom-rf-no-my-idem-tuda-vms-ssha.html

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Вероятность нового обострения ситуации в Черном море из-за агрессии России остается высокой. Такое мнение высказал адмирал Военно-морских сил армии США Роберт Берк. По его словам, Вашингтон должен проявить стойкость, когда речь идет о безопасности черноморского региона.

Кремль действует так, будто Черное море — это большое озеро России и никакие другие страны не имеют права там плавать. Но это международные воды и все страны могут там находиться. Поэтому мы идем туда и наши союзники и партнеры с нами. Мы должны противостоять этому, нам нужно изменить этот нарратив и не позволить ему стать нормой, — отметил адмирал ВМС США, пишет «Голос Америки».

В то же время американские эксперты убеждены, что сейчас Киев и союзники должны быть особенно бдительными и готовиться к разным сценариям. Вопрос в том, ограничится ли Москва провокациями либо решится на реальное наступление.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что для противостояния агрессии России Вашингтон вместе с партнерами по НАТО должны выработать всеобъемлющую стратегию для черноморского региона, которая будет включать Украину и Кавказ, улучшать отношения с Турцией и привлекать Румынию и Болгарию.