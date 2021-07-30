Кремль вважає Чорне море великим озером РФ, але ми йдемо туди - ВМС США

https://racurs.ua/ua/n158118-kreml-vvajaie-chorne-more-velykym-ozerom-rf-ale-my-ydemo-tudy-vms-ssha.html

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Ймовірність нового загострення ситуації у Чорному морі через агресію Росії лишається високою. Таку думку висловив адмірал Військово-морських сил армії США Роберт Берк. За його словами, Вашингтон повинен проявити стійкість, коли йдеться про безпеку чорноморського регіону.

Кремль діє так, ніби Чорне море — це велике озеро Росії і жодні інші країни не мають права там плавати. Але це міжнародні води і всі країни мають право там бути. Тож ми йдемо туди і наші союзники і партнери з нами. Ми мусимо протистояти цьому, нам потрібно змінити цей наратив і не дозволити йому стати нормою, — наголосив адмірал ВМС США, пише «Голос Америки».

Водночас американські експерти переконані, що нині Київ та союзники мають бути особливо пильними та готуватися до різних сценаріїв. Питання у тому, чи обмежиться Москва провокаціями, чи зважиться на справжній наступ.

Нагадаємо, колишній командувач військами США у Європі Бен Годжес заявив, що задля протистояння агресії Росії Вашингтон разом із партнерами НАТО повинні виробити всеохоплюючу стратегію для чорноморського регіону, яка включатиме Україну та Кавказ, покращуватиме відносини із Туреччиною та залучатиме Румунію і Болгарію.