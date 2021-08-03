Топ-чиновникам временно запретили посещать зону ООС. Фото:delo.ua

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Дмитрий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, временно запретил поездки чиновников в зону Операции объединенных сил.

Сегодня, 3 августа, зону ООС должен был посетить глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, но его поездку отменили. Причина такого решения Залужного остается неизвестной. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Facebook.

В парламенте отметили, что на Донбассе Разумков хотел ознакомиться с текущей ситуацией по безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также пообщаться с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в военном руководстве. Глава государства уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, а вместо него на эту должность назначили Валерия Залужного.

Новым начальником Генштаба ВСУ стал Сергей Шаптал, а новым командующим Объединенных сил назначен Александр Павлюк.