Топ-чиновникам тимчасово заборонили відвідувати зону ООС. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n158287-top-chynovnykam-tymchasovo-zaboronyly-vidviduvaty-zonu-oos.html

Ракурс

Дмитро Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, тимчасово заборонив поїздки високопосадовців у зону Операції об'єднаних сил.

Сьогодні, 3 серпня, зону ООС повинен був відвідати голова Верховної Ради Дмитро Разумков, але його поїздку скасували. Причина такого рішення Залужного залишається невідомою. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради України у Facebook.

У парламенті зазначили, що на Донбасі Разумков хотів ознайомитися із поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також поспілкуватися із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у військовому керівництві. Глава держави звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, а замість нього на цю посаду призначили Валерія Залужного.

Новим начальником Генштабу ЗСУ став Сергій Шаптал, а новим командувачем Об'єднаних сил призначено Олександра Павлюка.