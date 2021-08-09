Памятник Сталину хочет поставить Лукашенко

Лукашенко и Сталин. Фото: Патриоты

https://racurs.ua/n158556-pamyatnik-stalinu-hochet-postavit-lukashenko.html

Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларусь, предложил поставить памятник советскому диктатору Иосифу Сталину.

Он заявил, что белорусы должны благодарить Сталина. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Это же не мы там воевали, отвоевывали и этот день назначали. Иосиф Сталин, спасибо ему огромное. Надо где-то ему памятник за это поставить. Очень четко решил эту проблему еще до войны. Спасибо ему, — заключил Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что музей Иосифа Сталина появится в России. 8 мая в городе Бор вблизи Москвы торжественно началось строительство Сталин-центра. Ячейка Компартии РФ в Нижнем Новгороде объявила, что 8 мая заложат краеугольный камень в строении Сталин-центра.