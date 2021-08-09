Пам’ятник Сталіну хоче поставити Лукашенко

Лукашенко и Сталин. Фото: Патриоты

https://racurs.ua/ua/n158556-pam-yatnyk-stalinu-hoche-postavyty-lukashenko.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусь, запропонував поставити пам’ятник радянському диктатору Йосипу Сталіну.

Він заявив, що білоруси повинні дякувати Сталіна. Про це він заявив під час прес-конференції.

Це ж не ми там воювали, відвойовували й цей день призначали. Йосип Сталін, спасибі йому величезне. Треба десь йому пам’ятник за це поставити. Дуже чітко розв’язував цю проблему ще до війни. Спасибі йому, — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що музей Йосипа Сталіна з’явиться в Росії. 8 травня в місті Бор поблизу Москви урочисто розпочалося будівництво Сталін-центру. Осередок Компартії РФ в Нижньому Новгороді оголосив, що 8 травня заклали наріжний камінь в будові Сталін-центру.