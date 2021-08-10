Телашко. Фото:

https://racurs.ua/n158600-zvezda-v-boy-idut-odni-stariki-domogalsya-studentok-chto-izvestno.html

Ракурс

Владимир Талашко, звезда советского кино и преподаватель университета им. Карпенко-Карого проводил студенткам фотосессии в стиле ню и сексуально домогался девушек.

В университете заявили, что жалобы на домогательства к ним не поступали. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения высшего образования.

Там добавили, что считают, что у них не хватает фактов, чтобы предоставлять официальный комментарий относительно этих обвинений. Студенческий совет университета отметил, что администрация приступила к созданию рабочей группы для дальнейшего расследования.

Обещают освободить всех, чья вина будет доказана. Абитуриенты, которых сейчас набрали на курс к Талашко, озадачены, поскольку информацию о домогательствах распространили бывшие выпускники вуза, среди которых телеведущая Янина Соколова и актриса Ксения Мишина.

До этого Талашко отрицал любые обвинения в свою сторону.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне секс-скандала. Недавно генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила, что расследование подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против губернатора 11 женщинами.