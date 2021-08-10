Телашко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158600-zirka-v-biy-ydut-lyshe-stari-domagavsya-studentok-scho-vidomo.html

Ракурс

Володимир Талашко, зірка радянського кіно та викладач університету ім. Карпенка-Карого проводив студенткам фотосесії в стилі ню та сексуально домагався дівчат.

В університеті заявили, що скарги на домагання до них не надходили. Про це йдеться в повідомленні на сайті закладу вищої освіти.

Там додали, що вважають, що в них бракує фактів, аби надавати офіційний коментар щодо цих звинувачень. Студентська рада університету зазначила, що адміністрація розпочала створення робочої групи з подальшим розслідуванням.

Обіцяють звільнити всіх, чию провину буде доведено. Абітурієнти, яких зараз набрали на курс до Талашка, спантеличені, оскільки інформацію про домагання поширили колишні випускники вишу, серед яких телеведуча Яніна Соколова та акторка Ксенія Мішина.

До цього Талашко заперечив будь-які звинувачення у свою сторону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден закликав губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо піти у відставку на тлі секс-скандалу. Нещодавно генпрокурор штату Нью-Йорк Летіша Джеймс заявила, що розслідування підтвердило звинувачення в сексуальних домаганнях, висунуті проти губернатора 11 жінками.