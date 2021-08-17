Банду, нападавшую на людей, задержали с поличным в Киеве. Фото: Нацполиция

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В Киеве задержали организованную этническую группировку, в которую входили иностранцы. Преступники «специализировались» на разбоях — нападали на людей на территории столицы.

14 августа злоумышленников задержала полиция сразу после совершения очередного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Во время поверхностного досмотра у одного из задержанных найдено флакон с медицинским препаратом. Также полицейские провели четыре обыска в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты, а также по адресам их временного проживания.

Выяснилось, что в своих нападениях преступники использовали сильнодействующие медицинские препараты. Чтобы оставаться незамеченными, они ежесуточно арендовали помещения.

Со своими будущими жертвами знакомились в ночных клубах, где во время распития алкогольных напитков добавляли сильнодействующие препараты.

Пока известно о трех фактах нападений на людей, а также факте изнасилования. Членам этнической группировки сообщено о подозрении по частям 1, 2, 4 ст. 187 (разбой) и частью 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 5 августа в Харьковской области ликвидировали банду рэкетиров — злоумышленники облагали «данью» местных бизнесменов. В состав группировки входили сотрудники полиции и участники боевых действий.