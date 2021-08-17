Банду, яка нападала на людей, затримали на гарячому в Києві. Фото: Нацполіція

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У Києві затримали організоване етнічне угрупування, до якого входили іноземці. Злочинці «спеціалізувалися» на розбоях — нападали на людей на території столиці.

14 серпня зловмисників затримала поліція одразу після скоєння чергового нападу. Про це повідомили у прес-службі МВС України.

Під час поверхневого огляду в одного із затриманих знайдено флакон із медичним препаратом. Також поліцейські провели чотири обшуки в транспортних засобах, якими користуються фігуранти, а також за адресами їхнього тимчасового проживання.

З’ясувалося, що у своїх нападах злочинці використовували сильнодіючі медичні препарати. Щоб залишатися непоміченими, вони щодобово орендували помешкання.

Зі своїми майбутніми жертвами знайомилися у нічних клубах, де під час розпиття алкогольних напоїв додавали сильнодіючі препарати.

Наразі відомо про три факти нападів на людей, а також факт зґвалтування. Членам етнічного угрупування повідомлено про підозру за частинами 1, 2, 4 ст. 187 (розбій) та частиною 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 5 серпня в Харківській області ліквідували банду рекетирів — зловмисники обкладали «даниною» місцевих бізнесменів. До складу угруповання входили співробітники поліції та учасники бойових дій.