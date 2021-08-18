Сцену для Дня независимости в Киеве установили на месте массовых захоронений, фото — В. Прокопив

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Ракурс

В Мариинском парке Киева установили сцену на месте массовых захоронений участников украинской революции 1917−1921 годов.

Леса в центре столицы начали монтировать напротив Мариинского дворца. Сцена для празднования 30-летия независимости появится на месте массовых захоронений участников Октябрьского и Январского восстания 1918 года.

Утром 19 августа она стоит просто таки на памятном знаке.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив написал на своей странице в Фейсбук, что монтажные работы проходили на братском захоронении, которое находится в реестре недвижимых памятников.

Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917−1921 годов, — написал Прокопив и опубликовал фото.

С 1917 года в Мариинском парке было размещено несколько захоронений участников революционных событий, из-за чего бытовало название Парк «Жертв Революции».

Это не единственная братская могила на территории Мариинского парка. Когда в 1918 году большевики захватили Киев, они решили похоронить умерших. Тех, кто боролся за большевиков, похоронили в отдельных гробах недалеко от церкви Александра Невского. В той могиле похоронено более сотни человек. Тех, кто сражался на стороне УНР, хоронили в другой большой могиле на территории парка.

Напомним, что 17 августа на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве установили символы ностальгии по СССР.