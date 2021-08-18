Сцену для Дня незалежності у Києві встановили на місці масових поховань, фото - В. Прокопів

https://racurs.ua/ua/n158944-scenu-dlya-dnya-nezalejnosti-u-kyievi-vstanovyly-na-misci-masovyh-pohovan-foto.html

Ракурс

У Маріїнському парку Києва встановили сцену на місці масових поховань учасників української революції 1917−1921 років.

Риштування в середмісті столиці почали монтувати навпроти Маріїнського палацу. Сцена для святкування 30-річчя незалежності постане на місці масових поховань учасників Жовтневого і Січневого повстань 1918 року.

Уранці 19 серпня вона стоїть просто таки на пам’ятному знаку.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів написав на своїй сторінці у Фейсбук, що монтажні роботи відбувалися на братському похованні, яке перебуває в реєстрі нерухомих пам’яток.

Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917−1921 років, — написав Прокопів і опублікував фото.

Від 1917 року у Маріїнському парку було розміщено декілька поховань учасників революційних подій, через що побутувала назва парку «Жертв Революції» (частина надгробків дотепер не збереглася).

Це не єдина братська могила на території Маріїнського парку. Коли у 1918 році більшовики захопили Київ, вони вирішили поховати померлих. Тих, хто боровся за більшовиків, поховали в окремих домовинах недалеко від церкви Олександра Невського. В тій могилі поховано більш ніж сотня осіб. Тих, хто боровся на стороні УНР, ховали у іншій великій могилі на території парку.

Нагадаємо, що 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві встановили символи ностальгії за СРСР.